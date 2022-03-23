Удар "Кинжалом" по Западной Украине: странности и нестыковки

18 марта Россия объявила об успешном применении гиперзвуковой высокоточной ракеты "Кинжал" по складу боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковске. В соцсетях обратили внимание на то, что видеокадры, которыми минобороны России проиллюстрировало удар по Ивано-Франковской области, на самом деле могут быть сделаны в Харьковской.

Очевидцы, проживающие неподалеку от места предполагаемого удара "Кинжала", говорят, что не слышали никаких мощных взрывов, которые должны были бы последовать в случае попадания ракеты в склад боеприпасов.

Возникают вопросы: был ли "Кинжал" и если да, то зачем российская армия стала использовать такие дорогостоящие ракеты?

"На видео есть снег, но у нас здесь нет снега"

Как заявила пресс-служба министерства обороны России, "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области".

Тогда же в соцсетях появились два видео - любительское и официальное от Минобороны России.

"Смотри, *******!" - восклицает на первом видео голос за кадром. В небе виден стремительно движущийся огненный шар, через считанные секунды он скрывается в облаках, и раздается громкий звук - возможно, от сверхзвуковой ударной волны. Место и время съемки неизвестны.

На втором видео - от российского министерства обороны - показан момент ракетного или бомбового удара по какому-то строению барачного типа. Кадры, судя по всему, сняты с беспилотника. В результате взрыва здание выглядит полностью уничтоженным, видно, как от него бегут люди.

"Вторая фаза военной операции началась. Россия впервые применила "Кинжалы" и начала уничтожать целые бригады ВСУ, теперь боевые действия будут жёстче", - так отреагировали на сообщение минобороны прокремлевские паблики.

Но некоторые пользователи заметили нестыковки между заявлением российских военных и выложенной ими видеозаписью.

"Мне одно интересно - на видео есть снег, но у нас здесь нет снега", - пишет житель Ивано-Франковской области.

А жители окрестных сел, где находится якобы подвергшийся российской атаке арсенал, никаких мощных взрывов в те дни не слышали. "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно", сообщили изданию "Украинская правда" люди из села Делятин.

Непонятно и то, как удалось снять видео атаки на склад, расположенный в 350 километрах от границы с Беларусью, где мог бы находиться ближайший российский пункт управления беспилотником. Технические характеристики даже самых передовых российских разработок - БПЛА "Орион" и "Орлан-10" - не позволяют передавать информацию в режиме реального времени на таком расстоянии.

Зато местность из видео минобороны узнали жители Харьковской области - об этом они писали в соцсетях.

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