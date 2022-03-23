Путин поручил принимать оплату за российский газ от Эстонии и других «недружественных» стран только в рублях

Путин заявил, что заморозкой российских активов за рубежом Запад «перечеркнул доверие к этим валютам».

«И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. <…> В этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», - сказал он.

Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на российском внутреннем валютном рынке. Путин поручил Центробанку за неделю определить порядок таких операций.

При этом президент отметил, что Россия продолжит поставлять природный газ по объемам, ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Одной из санкционных мер, введенных против России из-за вторжения в Украину, стала заморозка российских золотовалютных резервов, хранящихся за рубежом. Из-за этого Россия потеряла доступ почти к половине своих резервов.

Ранее Владимир Путин разрешил российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях.