Столтенберг: НАТО разместит на своем восточном фланге четыре новые тактические группировки

"На саммите 24 марта мы примем еще дополнительные решения. Я ожидаю, что руководители (стран альянса) смогут усилить позицию НАТО во всех областях с серьезным увеличением наших сил на восточном фланге альянса на суше, в воздухе и на море", - сказал Столтенберг в среду в Брюсселе на пресс-конференции.