НАТО, реагируя на украинский кризис, укрепляет защиту стран-союзниц, к сотням тысяч войск альянса в Европе добавятся четыре новые тактические группировки, это обсудит 24 марта натовский саммит, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО разместит на своем восточном фланге четыре новые тактические группировки
Столтенберг: НАТО разместит на своем восточном фланге четыре новые тактические группировки
"На саммите 24 марта мы примем еще дополнительные решения. Я ожидаю, что руководители (стран альянса) смогут усилить позицию НАТО во всех областях с серьезным увеличением наших сил на восточном фланге альянса на суше, в воздухе и на море", - сказал Столтенберг в среду в Брюсселе на пресс-конференции.
"Первым этапом будет развертывание четырех новых тактических группировок НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - сообщил генсек.
По его словам, вместе с уже существующими группами в странах Балтии и в Польше альянс будет располагать восемью тактическими группировками на восточном фланге от Балтики до Черного моря.
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