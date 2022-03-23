Урмас Сыырумаа приобрел Taxigo и намерен конкурировать с Bolt

Taxigo — компания, предоставляющая посреднические услуги таксоизвоза на дигитальной платформе. Платформой пользуются 800-900 водителей такси по всей Эстонии.

Прошлым летом Сыырумаа приобрел также Tulika Takso. «Приобретение Taxigo было естественной частью пути, начавшегося с покупки Tulika Takso. В ближайшем будущем название Forus Takso объединит гибкость Taxigo и качество Tulika», — сказал Сыыумаа.

«С платформой Taxigo мы получаем больше возможностей. На базе Taxigo будет проще расширяться, — пояснил Сыырумаа. — У нас есть большой план, чтобы выйти на мировой рынок».

По словам Сыырумаа, в настоящее время кроме Эстонии Taxigo работает также в Тунисе и на Мальте, тестирование также проходит в Азербайджане.

По словам Сыырумаа, планы по расширению пока что держатся в секрете, о них можно будет говорить после получения одобрения Департамента конкуренции. По словам бизнесмена, это, вероятно, займет несколько недель.

Пока что Taxigo и Tulika Takso продолжат работу в обычном режиме.

Эдуард Дубровски, нынешний владелец и менеджер Taxigo, продолжит руководить цифровой платформой Forus Takso.

«Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в развитие цифровой платформы, чтобы обеспечить большую базу пользователей, - как поставщиков услуг, так и клиентов. Мы ожидаем, что к платформе присоединятся новые руководители», — сказал Урмас Сыырумаа.

Taxigo и Tulika Takso только в Эстонии обслуживают в общей сложности 100 000 клиентов в месяц.