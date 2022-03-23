Центр беженцев в Таллинне меняет график работы

В пятницу, 25 марта, центр работает до 17.00. В субботу и воскресенье, 26 и 27 марта, центр будет закрыт, и с 28 марта он начнет работать по будням с 8 до 17 часов.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, открытие Центра приема беженцев в Пярну послужило снижению нагрузки на столичный центр – люди стали реже прибывать в центр в ночные часы и число людей, обращающихся за первичной регистрацией, сократилось.

«Сейчас в центре на улице Нийне преимущественно регистрируются люди, которые остановились в Таллинне у родственников или знакомых – они не обращались в центр ранее, чтобы не стоять в длинных очередях. Центр на улице Нийне продолжит обслуживать прибывших в Таллинн военных беженцев из Украины, предлагая им помощь по вопросам образования, социального обеспечения и трудоустройства», - пояснила Бешкина.

Открытый 2 марта по адресу Нийне, 2 Центр приема беженцев все это время работал круглосуточно и без выходных. Цель центра - централизованно предлагать различные услуги, а также предоставлять информацию и помощь, в которых нуждаются прибывшие в Эстонию военные беженцы из Украины. На сегодняшний день центр зарегистрировал свыше 10 300 человек, из которых более 4200 – лица в возрасте до 18 лет.

Прибывшие в Таллинн военные беженцы могут обратиться в центр на улице Нийне для прохождения регистрации, если они не сделали этого ранее. С 21 марта беженцы по прибытии в Эстонию могут зарегистрироваться в Центре приема беженцев в городе Пярну. В дальнейшем беженцы смогут обращаться в Центр на улице Нийне прежде всего для получения консультаций и услуг, предлагаемых городом. На месте регистрируется потребность в местах в детских садах и школах, выдается Единая карта (она же – «зеленая карта»), которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице, а также дает право на получение первичного комплекта одежды в магазине Центра повторного использования, расположенном по адресу улица Пунане, 50. При предъявлении карты можно посещать многие культурные учреждения Таллинна.

Беженцам, которые уже прошли регистрацию, в центре по-прежнему будут оказывать необходимые услуги Таллиннский департамент образования, Департамент записи актов гражданского состояния, Департамент социальных дел и здравоохранения, а также Касса по безработице. В центре открыты пункты выдачи предметов первой необходимости. Нуждающиеся направляются в пункт выдачи продуктовой помощи. В связи с открытием Центра приема беженцев в Пярну, в столичном центре консультации Департамента полиции и погранохраны больше не проводятся.

В расположенном в районе Ласнамяэ по адресу улица Пунане, 50 Центре повторного использования с 22 марта работает система бесплатного распределения одежды и товаров первой необходимости военным беженцам из Украины. Военные беженцы могут получить одежду на основании удостоверяющего личность документа и Единой карты, которую нужно поднести к специальному устройству на кассе. Единая карта выдается всем военным беженцам из Украины, проходящим регистрацию в столичном Центре беженцев.