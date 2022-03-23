Ср, 23.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Столичный Центр приема беженцев переходит на новый режим работы

rus.postimees.ee
Столичный Центр приема беженцев переходит на новый режим работы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Центр приема беженцев на Нийне, 2.
Центр приема беженцев на Нийне, 2. Фото: Remo Tõnismäe

Расположенный по адресу Нийне, 2 Центр приема беженцев переходит на новый режим работы – с 28 марта центр будет работать по будням с 8.00 до 17.00.

В круглосуточном режиме центр продолжит работу до 17.00 пятницы, 25 марта. В субботу и воскресенье, 26 и 27 марта, центр будет закрыт, и с 28 марта он будет работать по будням с 8 до 17 часов.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, открытие Центра приема беженцев в Пярну послужило снижению нагрузки на столичный центр – люди стали реже прибывать в центр в ночные часы и число людей, обращающихся за первичной регистрацией, сократилось.

«Сейчас в центре на улице Нийне преимущественно регистрируются люди, которые остановились в Таллинне у родственников или знакомых – они не обращались в центр ранее, чтобы не стоять в длинных очередях. Центр на улице Нийне продолжит обслуживать прибывших в Таллинн военных беженцев из Украины, предлагая им помощь по вопросам образования, социального обеспечения и трудоустройства», - пояснила Бешкина.

Открытый 2 марта по адресу Нийне, 2 Центр приема беженцев все это время работал круглосуточно и без выходных. Цель центра - централизованно предлагать различные услуги, а также предоставлять информацию и помощь, в которых нуждаются прибывшие в Эстонию военные беженцы из Украины. На сегодняшний день центр зарегистрировал свыше 10 300 человек, из которых более 4200 – лица в возрасте до 18 лет.

Прибывшие в Таллинн военные беженцы могут обратиться в центр на улице Нийне для прохождения регистрации, если они не сделали этого ранее. С 21 марта беженцы по прибытии в Эстонию могут зарегистрироваться в Центре приема беженцев в городе Пярну. В дальнейшем беженцы смогут обращаться в Центр на улице Нийне прежде всего для получения консультаций и услуг, предлагаемых городом. На месте регистрируется потребность в местах в детских садах и школах, выдается Единая карта (она же – «зеленая карта»), которая позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице, а также дает право на получение первичного комплекта одежды в магазине Центра повторного использования, расположенном по адресу улица Пунане, 50. При предъявлении карты можно посещать многие культурные учреждения Таллинна.

Беженцам, которые уже прошли регистрацию, в центре по-прежнему будут оказывать необходимые услуги Таллиннский департамент образования, Департамент записи актов гражданского состояния, Департамент социальных дел и здравоохранения, а также Касса по безработице. В центре открыты пункты выдачи предметов первой необходимости. Нуждающиеся направляются в пункт выдачи продуктовой помощи. В связи с открытием Центра приема беженцев в Пярну, в столичном центре консультации Департамента полиции и погранохраны больше не проводятся.

В расположенном в районе Ласнамяэ по адресу улица Пунане, 50 Центре повторного использования с 22 марта работает система бесплатного распределения одежды и товаров первой необходимости военным беженцам из Украины. Военные беженцы могут получить одежду на основании удостоверяющего личность документа и Единой карты, которую нужно поднести к специальному устройству на кассе. Единая карта выдается всем военным беженцам из Украины, проходящим регистрацию в столичном Центре беженцев.

Подробную информацию о Центре беженцев можно найти на сайте Таллинна.

Ключевые слова
Наверх