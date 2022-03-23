Беженцы столкнулись с проблемой при обмене гривн, Tavid пока принимает валюту

В Польше центробанк нашел временное решение, однако Европейский центробанк в обсуждении проблемы пока далеко не продвинулся. Препятствием оказались юридические подводные камни.

Банки и обменные пункты не хотят покупать гривну, потому что из-за беженцев валюты очень много, но из-за войны курс резко упал.

Польский центробанк нашел решение проблемы. Крупнейший банк Польши PKO BP помогает миллионам прибывших беженцев обменять гривны на злотые. В Польше офисы PKO BP обменивают до 10 000 гривен на человека, пишет Reuters.

Tavid с переменным успехом обменивает гривны в Эстонии и Польше: покупает по курсу 43,15 евро, продает - по 38,52.

«Если наступают неспокойные времена, то такова цена, — сказал Юри Мартин, глава Tavid в Эстонии. — Мы всегда должны иметь в виду, что эти гривны могут остаться у нас на руках, и это учтено в обменном курсе. Объемы небольшие и для нас это не бизнес-проект, а скорее социальный проект».

Он отметил, что они нашли другую компанию, которой можно перепродать гривну. К сожалению, нет уверенности в том, как долго продлится такая деятельность.

Европейский центробанк обсудил, как они могут помочь сделать наличные гривны конвертируемыми, чтобы беженцы могли использовать свои деньги.

Дискуссии в ЕЦБ свелись к тому, что прежде чем люди смогут конвертировать определенную сумму гривен в евро, ЕЦБ должен получить гарантию от членов ЕС, что они готовы нести ущерб ценробанка при обесценивании гривны, пишет FT.

«Самая большая проблема в том, что люди приезжают с гривнами и не могут их обменять», — говорит волонтер Ольга, помогающая украинцам на варшавском вокзале. По ее словам, сейчас обменники за злотый берут 20 гривн. До войны злотый стоил примерно семь гривен.

Корень проблемы кроется в решении Украины приостановить почти всю торговлю иностранной валютой и заморозить официальный обменный курс на довоенном уровне. Кроме того, действует мораторий на платежи в иностранной валюте, от которого освобождается только военная поддержка.

Центробанк Польши подписал соглашение с Центробанком Украины, согласно которому совершеннолетние беженцы могут обменять до 10 000 гривен по официальному курсу.

Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, заявила в понедельник, что все выходные центробанк пытался найти решение проблемы, чтобы беженцы могли обменивать гривны на евро.