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Заведено два уголовных дела: эстонская полиция мониторит соцсети и следит за публикациями

Rus.err.ee
Заведено два уголовных дела: эстонская полиция мониторит соцсети и следит за публикациями
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Politseinikud andsid autojuhile peatumismärguande, kuid roolis olnud mees eiras seda ja üritas põgeneda.
Politseinikud andsid autojuhile peatumismärguande, kuid roolis olnud mees eiras seda ja üritas põgeneda. Фото: Arved Breidaks

Сотрудники Идаской префектуры завели два уголовных дела, связанных с дискредитацией беженцев из Украины. Одно из них касалось хулиганского поступка в Нарве, а другое - выдуманной истории в Силламяэ, пишет Rus.ERR.

"Мы сами мониторим, в том числе веб-полицейские. Также в Идаской префектуре я призвал всех коллег, которые читают публикации в разных группах и сообществах, говорить, если они заметят намеки на вражду, злобу, призывы к войне или насилию. На данный момент могу сказать, что мы даже обращались к Facebook с просьбой удалить группы. Это мы делали и продолжим делать", - рассказал префект Идаской префектуры полиции Тарво Крууп, отметив, что в последнее время наблюдается определенный спад подобной активности в социальных сетях.

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