Заведено два уголовных дела: эстонская полиция мониторит соцсети и следит за публикациями

"Мы сами мониторим, в том числе веб-полицейские. Также в Идаской префектуре я призвал всех коллег, которые читают публикации в разных группах и сообществах, говорить, если они заметят намеки на вражду, злобу, призывы к войне или насилию. На данный момент могу сказать, что мы даже обращались к Facebook с просьбой удалить группы. Это мы делали и продолжим делать", - рассказал префект Идаской префектуры полиции Тарво Крууп, отметив, что в последнее время наблюдается определенный спад подобной активности в социальных сетях.