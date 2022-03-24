В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий ответил на вопросы, связанные с уровнем информированности Владимира Путина о реальном ходе войны в Украине, с набирающим в России силу катком политических репрессий и с другими темами.
Грецкий: Путин стал жертвой инфопузыря, созданного им самим
- На сайте обычно очень лояльной Кремлю газеты «Комсомольская правда» в минувшие выходные появились данные о российских потерях в Украине, приближающихся к 10 000 убитых. Статья с этими данными была датирована воскресеньем, но в понедельник ее переписали и все цифры из нее исчезли. При этом изначально в статье со ссылкой на Минобороны РФ опровергались данные украинских властей о 15 000 погибших российских военных в Украине; сообщалось, что в действительности число жертв в полтора раза меньше. Сейчас появившиеся в статье цифры объясняются хакерской атакой, но многим кажется, что это действительно реальные даннные случайно были преданы огласке. Если это впрямь те данные о погибших военных, что есть у Минобороны РФ, доложили ли о них Владимиру Путину или побоялись?
- Я думаю, что эти данные ему не сообщают, я думаю, что там есть такое явление, как позитивное информирование. Все окружение старается приходить к Путину только с хорошими новостями, чтобы не вызывать гнев своего начальника, чтобы не спровоцировать его на выговор или на понижение по службе того, кто принес плохую весть. Этот информационный пузырь выстраивался годами, десятилетиями, пока Путин пребывал у власти. Люди, которые его окружают, это в большинстве своем те же самые лица, с которыми он начинал свою политическую карьеру. Сначала они находились где-то в тени, но неподалеку, и постепенно выходили на первые роли. Затем перемещались уже по горизонтали. Поэтому такое информирование только о хорошем стало неотъемлемой чертой этой системы. Пребывая в этом состоянии, Путин и недооценил украинскую армию и украинское общество, а также переоценил свою собственную армию.
- В России стали сажать людей в тюрьмы и за так называемое распространение фейков о военных действиях. Позавчера было возбуждено дело против журналиста Александра Невзорова, который, по версии следствия, в соцсетях опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе». Невзоров сильно критикует Путина в последние годы, но репрессий к нему не применялось, причем часто это объяснялось возможным наличием у него влиятельных покровителей во власти, к которой он когда-то был очень лоялен. Сам Невзоров уже призвал закрыть это нелепое дело, но сам факт, что теперь в России репрессии начинаются в отношении даже недавних неприкасаемых, может говорить о том, что война в Украине настолько важна для режима, что он будет жестоко карать всех, кто выступит против нее?
- Конечно, каток репрессий будет раскручиваться все больше и больше, потому что нет серьезного противовеса в политическом поле, который смог бы эти репрессии остановить. То, что под каток репрессий попадают уже достаточно известные люди, причем известные не только в информационном пространстве, но и в Кремле, говорит о многом. На данном этапе, я думаю, стоит задача не столько закатать альтернативную точку зрения в бетон и сделать так, чтоб конкретный человек не подумал бы даже рот открывать, сколько послать общий сигнал обществу, россиянам, чтобы они увидели, что может случиться с теми, кто высказывает какую-то не совпадающую с официальной точку зрения или противоположную ей; эффект должен быть таким, что каждый человек начнет вводить своего рода самоцензуру, и в итоге будет цензурировать не только себя, но и родных и друзей, предлагая им просто исключить из общения какие-то опасные темы. В общем, власть пытается затыкать дыры в инфопузыре, но чем дальше, тем труднее ей будет это делать, и власти придется все чаще прибегать к репрессиям. Это приведет к тому, что репрессии станут очень масштабными.
- Вчера стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Некоторые эксперты считают, что российская пропаганда может использовать этот факт себе на пользу, поскольку очень значительная часть населения России в своем не лучшем материальном положении отчего-то в первую очередь винит именно Чубайса, так что власти может быть даже выгодным сервировать его как национал-предателя или хотя бы дезертира. Но если рассуждать рационально, то, наверное, скорее в отъезде Чубайса можно увидеть символическое указание на то, что экономику России ждут ужасные времена, поскольку Чубайс как топ-профессионал наверняка очень точно различает ближайшую перспективу…
- Чубайса действительно использовали в российских СМИ как человека, который символизировал 90-е годы, как своего рода персонифицированное зло, однако Чубайс — это очень важный человек, принадлежавший к ельцинскому окружению, к ельцинской элите, которая обеспечила переход власти от Ельцина к Путину. Конечно, Чубайс может очень много про эти сюжеты рассказать. Но я хотел бы отметить один очень важный момент: покинуть путинский корабль дозволено далеко не всем. У многих это не получается. Люди хотят его покинуть, но почти никому не разрешают. Поэтому выезд Чубайса из России без ведома Путина произойти не мог. Нет сомнений, что Путин дал согласие на то, чтобы Чубайса выпустили.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил вчера, что США, изучив все свидетельства, пришли к выводу, что российские военные действительно совершали военные преступления на территории Украины. Блинкен добавил, что вину конкретных лиц в каждом конкретном случае должен будет определить суд. Можно ли считать такие заявления опосредованным призывом, допустим, к российским военным в Украине перестать выполнять преступные приказы командования, чтобы не становиться соучастником в преступлениях политического руководства страны, наказание за которые рано или поздно последует?
- Отчасти это так, но еще в большей степени это является сигналом о том, что до тех пор, пока Путин в России у власти, США не будут иметь с Россией никаких дел. Даже если будет прекращена война, даже если будут подписаны какие-то мирные соглашения и окажется очерченной программа дальнейшего мирного урегулирования, при Путине с Россией администрация США иметь дела не будет. Кроме того, уже есть целый ряд стран, которые инициировали сбор доказательств совершения Россией военных преступлений в Украине. Это и страны Балтии, и Польша, и Словакия; думаю, количество вовлеченных в этот процесс стран будет только расти.
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