Грецкий: Путин стал жертвой инфопузыря, созданного им самим

- На сайте обычно очень лояльной Кремлю газеты «Комсомольская правда» в минувшие выходные появились данные о российских потерях в Украине, приближающихся к 10 000 убитых. Статья с этими данными была датирована воскресеньем, но в понедельник ее переписали и все цифры из нее исчезли. При этом изначально в статье со ссылкой на Минобороны РФ опровергались данные украинских властей о 15 000 погибших российских военных в Украине; сообщалось, что в действительности число жертв в полтора раза меньше. Сейчас появившиеся в статье цифры объясняются хакерской атакой, но многим кажется, что это действительно реальные даннные случайно были преданы огласке. Если это впрямь те данные о погибших военных, что есть у Минобороны РФ, доложили ли о них Владимиру Путину или побоялись?

- Я думаю, что эти данные ему не сообщают, я думаю, что там есть такое явление, как позитивное информирование. Все окружение старается приходить к Путину только с хорошими новостями, чтобы не вызывать гнев своего начальника, чтобы не спровоцировать его на выговор или на понижение по службе того, кто принес плохую весть. Этот информационный пузырь выстраивался годами, десятилетиями, пока Путин пребывал у власти. Люди, которые его окружают, это в большинстве своем те же самые лица, с которыми он начинал свою политическую карьеру. Сначала они находились где-то в тени, но неподалеку, и постепенно выходили на первые роли. Затем перемещались уже по горизонтали. Поэтому такое информирование только о хорошем стало неотъемлемой чертой этой системы. Пребывая в этом состоянии, Путин и недооценил украинскую армию и украинское общество, а также переоценил свою собственную армию.

- В России стали сажать людей в тюрьмы и за так называемое распространение фейков о военных действиях. Позавчера было возбуждено дело против журналиста Александра Невзорова, который, по версии следствия, в соцсетях опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе». Невзоров сильно критикует Путина в последние годы, но репрессий к нему не применялось, причем часто это объяснялось возможным наличием у него влиятельных покровителей во власти, к которой он когда-то был очень лоялен. Сам Невзоров уже призвал закрыть это нелепое дело, но сам факт, что теперь в России репрессии начинаются в отношении даже недавних неприкасаемых, может говорить о том, что война в Украине настолько важна для режима, что он будет жестоко карать всех, кто выступит против нее?