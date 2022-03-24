Студия Postimees: может ли в ближайшее время война в Украине перейти в состояние замороженного конфликта?

- Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Франции. Он предложил создать новую систему гарантий, которая сделает безопасность в мире непоколебимой, а войны сделает невозможными. Зеленский также выразил надежду на то, что у Франции в этой новой системе будет одна из ключевых ролей. Зеленский пока рассуждает о довольно отвлеченной конфигурации этой новой системы, или же у нее уже есть довольно четкие очертания?

- Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что США по просьбе Владимира Зеленского не стали вводить санкции против Романа Абрамовича, который может быть важным посредником в переговорах с Россией. Неужели Абрамович является тем человеком, который имеет существенное влияние на Владимира Путина и, быть может, даже рычаги давления на него?

- Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил вчера о том, что США, изучив все свидетельства, пришли к выводу, что российские военные действительно совершали военные преступления на территории Украины. Блинкен добавил, что вину конкретных лиц в каждом конкретном случае должен будет определить суд. Можно ли считать такие заявления опосредованным призывом, допустим, к российским военным в Украине перестать выполнять преступные приказы командования, чтобы не становиться соучастником в преступлениях политического руководства страны, наказание за которые рано или поздно последует?