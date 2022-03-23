Суррогатные матери Украины вынашивали детей для пар со всего мира. Потом Путин начал войну

В Украине же в свидетельстве в качестве отца и матери проставляются имена клиентов суррогатной матери, что значительно облегчает процедуру получения паспорта на ребенка и его переезд в страну родителей.

Эмма и Светлана воспользовались услугами небольшого агентства, которое сейчас ведет девять суррогатных беременностей, в то время как в списках самого большого такого агентства Украины числятся 500 женщин на разных сроках беременности.

В настоящее время только в Киеве на попечении этого агентства оказался 41 младенец, потому что биологические родители со всего мира не могут забрать их из-за войны.

Многие из этих детей укрываются в подземных яслях в Киеве, спасаясь от постоянных обстрелов российских войск, окруживших город.

Каждый день у суррогатных матерей рождаются новые дети, но с начала вторжения только девять пар рискнули приехать в Киев, чтобы забрать своих младенцев.

"Если в ближайшее время ничего не изменится, у нас на руках будет уже 100 детей", - говорит юрисконсульт агентства Денис Герман. Компания уже раздумывала над тем, не переправить ли детей в более безопасное место на западе страны, однако перевозки в зоне военных действий тоже сопряжены с риском.

Проблемы с застрявшими детьми испытывают не только Денис Герман и его агентство.

Настя копила деньги на дом в Харькове, где она живет с двумя маленькими сыновьями. Ее вторая суррогатная беременность подходила к концу.

Когда началась война, до родов оставались считанные дни, и в положенный срок она родила двойняшек.

Украинский военный Фото: Getty Images

"Все это время мы провели в больничном бомбоубежище, - рассказывает она. - Харьков сильно обстреливали, и все бомбоубежище было заставлено матрасами и люльками. Настя со старшими мальчиками приютилась в подсобке, они спали прямо на полу на подушках, снятых с дивана, под полками с документами.

"Но врачи у нас были чудесные, я очень благодарна им", - говорит Настя, у которой родились еще два здоровых мальчика.

Через неделю она вышла из больницы. Но Харьков продолжали обстреливать, и иностранные родители не могли забрать своих близнецов.

С помощью агентства Насте, двум ее сыновьям и новорожденным двойняшкам пришлось отправиться в путешествие через всю Украину. На границе она передала детей их биологическим родителям, это было уже больше недели назад, и с тех пор она ничего от них не слышала.

Short presentational grey line Фото: BBC

Эмма представляет себе свою идеальную семью так: она едет на машине из своего дома в Канберре к своим родителям в Сиднее, оглядывается на заднее сидение и видит там группу детей. Сейчас у нее всего один ребенок. "Такое чувство, что это пробел в моей жизни", - говорит она.