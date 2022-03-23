ЕС удвоил финансирование военной помощи Украине до одного млрд евро

«Сегодня Совет принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые позволят ЕС и в дальнейшем поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии», - говорится в заявлении.

Меры помощи увеличат первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля 2020 года, на дополнительные 500 миллионов евро, тем самым удвоив его первоначальную сумму до одного миллиарда евро.

Согласованные меры помощи будут финансировать как предоставление оборудования и предметов снабжения, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военного оборудования и платформ, предназначенных для доставки летального вооружения в оборонительных целях. Срок действия помощи также продлевается на 12 месяцев.

«Неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, в том числе за неизбирательные нападения на гражданское население и гражданские объекты», - говорится в заявлении.