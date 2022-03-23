Бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт умерла на 85-м году жизни, сообщается в Twitter со ссылкой на заявление семьи.
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
"С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", - говорится в сообщении.
Причиной смерти ее семья назвала онкологическое заболевание.
Мадлен Олбрайт занимала пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год.
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