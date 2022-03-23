В России заблокировали Google News

Ранее по той же причине в России был заблокирован доступ к ряду иностранных и российских СМИ. Также журналист Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела по новой статье УК "о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных под видом достоверных сообщений".