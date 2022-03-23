Роскомнадзор сообщил, что заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News, поскольку он обеспечивает доступ к публикациям якобы с фейками о войне в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".
В России заблокировали Google News
В России заблокировали Google News
Ранее по той же причине в России был заблокирован доступ к ряду иностранных и российских СМИ. Также журналист Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела по новой статье УК "о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных под видом достоверных сообщений".
Также на днях деятельность Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена.
Ключевые слова