Ср, 23.03.2022
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В России заблокировали Google News

"Интерфакс"
В России заблокировали Google News
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Google
Google Фото: Shutterstock

Роскомнадзор сообщил, что заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News, поскольку он обеспечивает доступ к публикациям якобы с фейками о войне в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее по той же причине в России был заблокирован доступ к ряду иностранных и российских СМИ. Также журналист Александр Невзоров стал фигурантом уголовного дела по новой статье УК "о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных под видом достоверных сообщений".

Также на днях деятельность Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена.

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