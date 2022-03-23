В образовательной системе Эстонии зарегистрировано более 500 детей-беженцев из Украины.

По состоянию на вторник в образовательной системе Эстонии зарегистрированы 530 детей и подростков — военных беженцев из Украины, в том числе 118 в Тарту, 69 в Таллинне, 67 в Пярну и 64 в Ида-Вирумаа, написала в социальной сети министр образования и науки Лийна Керсна.

В детских учреждениях с эстонским языком обучения зарегистрированы 280 детей (52,8 процента), 157 детей (29,6 процента) в программе языкового погружения, а 91 ребенок (17,2 процента) в детских учреждениях с русским языком обучения.

В начальной ступени образования зарегистрированы 78, в общеобразовательных школах 402, в гимназиях 39, а в профучилищах 11 детей и подростков. «Числа быстро растут и это хорошо, потому что у детей должна быть осмысленная и развивающая деятельность, которую предлагают школы и детские сады», - подчеркнула Керсна.

Украинское государство создало для учеников 5-11 классов постоянно дополняющуюся платформу дистанционного обучения. Это, по словам Керсна, хороший вариант для обучения на родном языке, но важно, чтобы дети могли общаться между собой и учить эстонский.