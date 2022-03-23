В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина

Как сообщает издание, она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

До прихода в The Insider Оксана работала в «Фонде борьбы с коррупцией». После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.