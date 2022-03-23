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В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина

rus.postimees.ee
В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина
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Свеча. Снимок иллюстративный.
Свеча. Снимок иллюстративный. Фото: Justyna Walak/ Shutterstock

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания.

Как сообщает издание, она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

До прихода в The Insider Оксана работала в «Фонде борьбы с коррупцией». После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

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