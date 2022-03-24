Совбез ООН отверг резолюцию России и призвал не убивать детей в Украине

"Если бы Россия заботилась о гуманитарной ситуации, она прекратила бы бомбардировки детей и положила конец их тактике осады. Но они этого не сделали", - заявила после голосования посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Для принятия резолюции Совета Безопасности требуется как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны России, Китая, Великобритании, Франции или США.

Из 15 членов Совбеза ООН лишь двое поддержали документ, предложенный Москвой. Это, конечно, сама же Россия, а также Китай. Воздержались во время голосования Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

Представитель России в ООН Василий Небензя обвинил воздержавшихся от голосования в политизации своих мотивов.

В тексте резолюции есть призывы к прекращению огня для эвакуации мирных граждан. Но все это - лишь иллюзия, которую пытается создать Москва, пишет УНИАН. Ведь на самом деле документ, который подготовили россияне, пропитан традиционным для них цинизмом. Россия предлагает запретить сторонам конфликта использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов и не устанавливать их в густонаселенных районах.

Украина такого никогда не делала. Зато Россия безжалостно бомбит украинские города и наносит удары по жилым кварталам и при этом прикрывается мирными жителями. Сомнительно, что государство-агрессор вдруг согласилось публично признать свои преступления. Итак, подав такую резолюцию там преследовали отнюдь не благие намерения.

Российскую резолюцию раскритиковала американская посол Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что этим документом Москва в очередной раз пыталась использовать Совбез для "прикрытия своих жестоких действий".

"Россия имела наглость выдвинуть резолюцию с просьбой к международному сообществу разрешить человеческий кризис, который сама же Россия создала", – подчеркнула она.

И подчеркнула, что Совбез ООН не будет участвовать в коварной игре России. Ведь в соответствующем документе нет упоминаний о ее роли как единственной причине гуманитарного кризиса в Украине.