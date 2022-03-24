Чего ожидать Украине и России от саммитов НАТО, G7 и ЕС

Санкции за войну России против Украины и энергетика

Евросоюз ввел уже четыре пакета санкций в отношении России за войну против Украины. В ЕС регулярно повторяют, что готовы и к новым ограничениям. Впрочем, с каждым пакетом становится все сложнее находить санкции, которые были бы еще более жесткими, чем уже действующие, чтобы заставить РФ прекратить войну.

Один из вариантов - запрет на импорт энергоносителей из России. Прежде все звучат призывы к нефтяному эмбарго, ведь "черное золото" легче купить у альтернативных поставщиков, чем газ. Это предложение не нашло поддержки на заседании Совета ЕС 21 марта. На саммитах такую идею, скорее всего, опять будут обсуждать. Впрочем, канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне встреч в Брюсселе подтвердил, что до тех пор, пока сохраняется высокая зависимость от энергоносителей из РФ, эмбарго не будет . В то же время в странах ЕС заверяют, что активно работают над уменьшением этой зависимости.

Есть и другие предложение. Например, запретить заходить в порты ЕС судам под флагом РФ, а российским и белорусским грузовикам возить товары в страны Евросоюза.

Пока неясно, будет ли на саммитах в четверг достигнута договоренность о новых санкциях, за что ратует Вашингтон. Два источника DW в Брюсселе говорят, что, скорее, будет только расширен санкционный список лиц, компаний и банков.

О санкциях будут говорить прежде всего на саммите G7. Он пройдет в четверг во второй половине дня в штаб-квартире НАТО, где перед этим будет проходить встреча в верхах самого Североатлантического альянса с участием и большинства лидеров G7, включая Байдена, а также премьер-министров Великобритании и Канады. Лично прибудет в Брюссель и глава правительства Японии Фумио Кисида.

Саммит ЕС обсудит Фонд солидарности с Украиной

Вечером в четверг начнется двухдневный саммит Евросоюза. В первый день главной и единственной темой будет война в Украине, а остальные вопросы будут обсуждать в пятницу.

В середине февраля, еще до начала войны, глава Евросовета Шарль Мишель уже предлагал провести конференцию доноров для Украины. Тогда из-за концентрации российских войск у границ Украины, ее экономическая ситуация становилась все труднее. Сейчас же она стала еще намного хуже. На днях министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что около 30% экономики не работает из-за войны.

Киев уже получил от ЕС кредит в 600 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Но в Брюсселе понимают, что этого мало. Теперь Мишель предлагает создать Фонд солидарности с Украиной.

Как пояснил источник DW в структурах ЕС, в краткосрочной перспективе этот фонд должен предоставить Киеву средства на поддержание работы органов государственной власти, а также на укрепление обороноспособности и обеспечение основных потребностей граждан, в частности, в жилье, продуктах питания, медицине. В долгосрочной перспективе из фонда будут финансироваться масштабные инвестиции, необходимые для послевоенного восстановления экономики и инфраструктуры. Деньги пойдут и на то, чтобы и дальше экономически укоренить Украину на Западе. По словам собеседника DW, создавать фонд планируется с помощью международной донорской конференции.

НАТО держится в стороне от войны РФ против Украины

После начала войны основную роль и в реакции на агрессию России, и в помощи Украине играл ЕС. Ни санкции, ни прием беженцев - не дело НАТО. Но и военную помощь Украине оказывает не альянс как таковой, а государства-члены на двухстороннем уровне, а также Евросоюз. Практически единственное, чем занимался блок НАТО за последний месяц это усиление обороны своего восточного фланга - от стран Балтии до Румынии и Болгарии.