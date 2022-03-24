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Процедуру смены гражданства необходимо упростить

Петер Сушков
Процедуру смены гражданства необходимо упростить
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Российский паспорт.
Российский паспорт. Фото: Sander Ilvest

Cменить гражданство не трудно, но и не так легко из-за самого статуса «гражданства» и вытекающей из этого статуса ответственности как человека перед государством, так и государства перед человеком.

То есть если ты никогда не жил в России, то смена гражданства для тебя равна процедуре сдачи паспорта в посольство. Это подчёркивается на сайте консульского отдела РФ в Таллинне ссылкой на статью 19 часть 2 закона о гражданстве, где написано об упрощенной процедуре выхода из гражданства на основании лишь добровольного волеизъявления для того, кто проживает на территории иностранного государства.

Но если ты жил в России или, чего доброго, родился там, то тут вступают в силу исключения (статья 20 того же закона) и возникают определённые нюансы. В частности надо лично сняться с учёта по месту регистрации в России и получить об этом соответствующий документ, а также получить справку из налоговой, и не в любом отделении, а по адресу предыдущего места жительства, в которой будет отмечено, что нет никаких задолженностей по налогам или алиментам.

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