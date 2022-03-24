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Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Олега

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Олега
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Пропавший Олег.
Пропавший Олег. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Олега, пропавшего в деревне Копли волости Раэ. Вчера утром он ушел из дома и не вернулся.

В последний раз близкие общались с Олегом 23 марта. Полицейские пообщались с родными и близкими мужчины, чтобы собрать информацию о его возможном месте нахождения.

Приметы Олега: рост около 167 см, коренастого телосложения, на обеих руках имеются татуировки.

Полиция просит всех, кто видел Олега или располагает информацией о его местонахождении, звонить на номер 112.

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