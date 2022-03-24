Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Олега, пропавшего в деревне Копли волости Раэ. Вчера утром он ушел из дома и не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Олега
Полиция просит помощи в поисках 53-летнего Олега
В последний раз близкие общались с Олегом 23 марта. Полицейские пообщались с родными и близкими мужчины, чтобы собрать информацию о его возможном месте нахождения.
Приметы Олега: рост около 167 см, коренастого телосложения, на обеих руках имеются татуировки.
Полиция просит всех, кто видел Олега или располагает информацией о его местонахождении, звонить на номер 112.