Департамент статистики: за последний год цены на жилье выросли на 15%

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, годовой индекс, рассчитываемый как средний показатель за четыре квартала, последний раз был выше нынешнего в 2007 году, когда его рост составил 20,8%. «В прошлом году цены на квартиры выросли на 14,8% и цены на дома – на 15,9%», – добавила Сяйнаст.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.





В четвертом квартале прошлого года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом 2020 года на 20,4%. Цены на дома выросли на 21,7% и цены на квартиры – на 19,8%. По сравнению с третьим кварталом индекс цен на жилье повысился на 6,6%. Цены на дома выросли на 11,4% и цены на квартиры – на 4,3%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в 2021 году повысился по сравнению со средним показателем 2020 года на 11%. В четвертом квартале изменение индекса по сравнению с тем же кварталом 2020 года составило 15,8%.