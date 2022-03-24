11-летняя украинская гимнастка погибла под завалами дома в Мариуполе

"Этому может быть оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбки миру. В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этим злодеяниям, найдется место в аду. И как можно быстрее", - написала тренер в соцсетях.