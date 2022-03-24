Выступающая в США эстонская теннисистка Анетт Контавейт находит время и на фанатов. В промежутках между турнирами в Индиан Уэллс и Майами она показала новую коллекцию Lacoste.
ФОТО ⟩ Анетт Контавейт приняла участие в стильной фотосессии
Анетт Контавейт приняла участие в стильной фотосессии
Контавейт – одна из нескольких представительских моделей французского бренда. Также к числу официальных послов бренда относится и теннисист Новак Джокович.
По социальным медиа разлетелись прекрасные фотографии. Контавейт демонстрирует очень стильные наряды в стиле ретро.
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