Таллиннская горуправа выделила из резервного фонда Таллиннскому департаменту культуры и спорта 39 000 евро, чтобы премировать таллиннских спортсменов, успешно выступивших на Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, а также их тренеров.
Таллинн отметит успешно выступивших на Олимпиаде в Пекине спортсменов
Сегодня, 24 марта, в 14 часов мэр Михаил Кылварт поблагодарит участников Олимпиады и их тренеров во время торжественного приема в Ратуше.
Зимняя Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада – с 4 по 13 марта. В Зимних Олимпийских играх приняли участие 26 эстонских спортсменов, шестеро из них – таллиннцы, в Паралимпийских играх участвовали пятеро эстонских спортсменов, четверо из них таллиннцы.
«Попасть на Олимпийские игры – это достижение, в основе которого лежат многолетняя преданность спорту, дисциплина, трудолюбие и сила воли. Но и профессиональный тренер, сумевший наилучшим образом развить талант спортсмена, поддержать его мотивацию и улучшить форму, играет важную роль. В Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх приняли участие десять таллиннских спортсменов и шестеро тренеров, которые доставили нам огромное удовольствие от возможности сопереживать им и вложили в выступления все свои силы, чтобы Эстония продолжала сиять как звезда на олимпийском небосводе. Благодарю спортсменов и тренеров и желаю сил для покорения новых вершин», - сказал мэр Михаил Кылварт.
Среди спортсменов Эстонии и Таллинна наиболее успешно на Зимних Олимпийских играх 2022 года выступила Келли Сильдару, завоевавшая бронзовую медаль по слоупстайлу среди женщин. Также она заняла четвертое место по хафпайпу среди женщин. Город премирует Келли Сильдару 10 000 евро, а ее тренера Михкеля Устава – 5 000 евро.
Благодарности и премии вручат также остальным участвовавшим в Олимпийских и Паралимпийских играх спортсменам и их тренерам.
Таллиннские спортсмены Александр Селевко, Эва-Лотта Кийбус, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Кристо Сиймер, Сигне Фалькенберг, Кятлин Рийдебах, Андрей Койтмяэ и Лаури Мурашов получат от города по 2000 евро. Тренеры Ирина Кононова, Анна Леванди, Федор Свобода, Индрек Тобрелутс, Крис Боуден и Айн Виллау – по 1000 евро.