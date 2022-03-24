Таллинн отметит успешно выступивших на Олимпиаде в Пекине спортсменов

Сегодня, 24 марта, в 14 часов мэр Михаил Кылварт поблагодарит участников Олимпиады и их тренеров во время торжественного приема в Ратуше.

Зимняя Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада – с 4 по 13 марта. В Зимних Олимпийских играх приняли участие 26 эстонских спортсменов, шестеро из них – таллиннцы, в Паралимпийских играх участвовали пятеро эстонских спортсменов, четверо из них таллиннцы.

«Попасть на Олимпийские игры – это достижение, в основе которого лежат многолетняя преданность спорту, дисциплина, трудолюбие и сила воли. Но и профессиональный тренер, сумевший наилучшим образом развить талант спортсмена, поддержать его мотивацию и улучшить форму, играет важную роль. В Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх приняли участие десять таллиннских спортсменов и шестеро тренеров, которые доставили нам огромное удовольствие от возможности сопереживать им и вложили в выступления все свои силы, чтобы Эстония продолжала сиять как звезда на олимпийском небосводе. Благодарю спортсменов и тренеров и желаю сил для покорения новых вершин», - сказал мэр Михаил Кылварт.

Среди спортсменов Эстонии и Таллинна наиболее успешно на Зимних Олимпийских играх 2022 года выступила Келли Сильдару, завоевавшая бронзовую медаль по слоупстайлу среди женщин. Также она заняла четвертое место по хафпайпу среди женщин. Город премирует Келли Сильдару 10 000 евро, а ее тренера Михкеля Устава – 5 000 евро.

Благодарности и премии вручат также остальным участвовавшим в Олимпийских и Паралимпийских играх спортсменам и их тренерам.