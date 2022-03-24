Зашло ли российское вторжение в тупик? Эксперты о ситуации на фронтах

Находящиеся под непрерывными обстрелами Харьков и Мариуполь также не сдаются. Единственным областным центром, захваченным российской армией, остается Херсон, население которого и до войны не дотягивало до 300 тысяч.

Что ожидать от следующего этапа войны?

Би-би-си собрала мнения экспертов о ситуации на фронтах и попросила их поделиться прогнозом на будущее.

“Не так быстро, как хотелось бы”

В Кремле и минобороны РФ утверждают, что “спецоперация” идет по плану - однако даже не все российские официальные лица это подтверждают. Операция “идет не так быстро, как хотелось бы”, публично признавал Виктор Золотов, возглавляющий принимающую участие во вторжении Росгвардию.

Неспешные темпы российского наступления признают теперь даже в эфире государственного телевидения. Провластные комментаторы объясняют это заботой о мирных жителях - якобы российская армия могла продвигаться быстрее, но медлит специально.

Все независимые эксперты эту версию как один отвергают: многочисленные разрушения жилых кварталов и больниц в Украине подтверждены международными организациями.

Сейчас театр военных действий можно разделить на три условных фронта, из которых на двух российское наступление увязло, считает Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США.

На первом из этих фронтов, под Киевом, российская армия пытается укрепить позиции, однако окружить украинскую столицу ей до сих пор не удалось, и новое наступление в ближайшее время тоже вряд ли запланировано, пишет Кофман.

Наступление со стороны Крыма, где российская армия добилась наибольших успехов и смогла захватить областной центр Херсон, также увязло, и непосредственной опасности для Николаева и Одессы не представляет, считает эксперт.

Отказ от штурма Киева и Одессы?

“В ближайшее время высадки морского десанта в Одессе или броска российской армии в Приднестровье мы не увидим - а может, и не увидим вообще, по крайней мере, на этом этапе войны”, - пишет Кофман.

Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США, с ним согласен.

“Высадка морского десанта - большой риск. При попытке высадки украинские силы могут открыть по российским кораблям артиллерийский огонь”, - сказал Ли в интервью Би-би-си.

Ли приводит в пример такого сценария обстрел российского патрульного катера “Раптор” из противотанкового ракетного комплекса под Мариуполем во вторник. Соответствующие кадры опубликовал украинский полк “Азов” (в России он запрещен и признан террористической организацией).

Для высадки в Одессе российским силам может не хватить личного состава, считают в исследовательской группе Conflict Intelligence Team.

Похороны замкомандующего Черноморским флотом ВМФ РФ Андрея Палия. Фото: EPA

“Все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, так или иначе задействованы в боях”, - говорится в ее докладе.