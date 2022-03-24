УЕФА обсудит отклонение заявки россии на Евро-2028

Cтраны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года.

Несмотря на давление, руководящий орган европейского футбола решил на начальном этапе не отклонять заявку, но источник сообщает, что шаги по отклонению уже находятся в стадии разработки.

Президент РФС Александр Дюков накануне сообщил, что не видит причин, по которым его страну не следует рассматривать.

«После всего, что происходит, и после забранных жизней женщин, детей и всех остальных во время вторжения в Украину не верится, что Россия в последний момент приняла решение о подаче заявки на проведение футбольного турнира. От этого следует немедленно отказаться», – заявил Джим Бойс, бывший президент Ирландской футбольной ассоциации и вице-президент ФИФА.

«Идея о том, что кто-то дает России право провести любое спортивное событие в данный момент просто смешна. Вы должны задаться вопросом, что у них в голове, что они думают, если подали эту заявку», – прокомментировал британский депутат Клайв Эффорд.