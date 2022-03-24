Руководители УЕФА проведут срочные переговоры, прежде чем попытаются отклонить заявку российского футбольного союза на проведение Евро-2028. На проведение чемпионата Европы также претендуют совместная заявка Великобритания/Ирландия и Турция, сообщает Sport.ua.
УЕФА обсудит отклонение заявки россии на Евро-2028
Cтраны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года.
Несмотря на давление, руководящий орган европейского футбола решил на начальном этапе не отклонять заявку, но источник сообщает, что шаги по отклонению уже находятся в стадии разработки.
Президент РФС Александр Дюков накануне сообщил, что не видит причин, по которым его страну не следует рассматривать.
«После всего, что происходит, и после забранных жизней женщин, детей и всех остальных во время вторжения в Украину не верится, что Россия в последний момент приняла решение о подаче заявки на проведение футбольного турнира. От этого следует немедленно отказаться», – заявил Джим Бойс, бывший президент Ирландской футбольной ассоциации и вице-президент ФИФА.
«Идея о том, что кто-то дает России право провести любое спортивное событие в данный момент просто смешна. Вы должны задаться вопросом, что у них в голове, что они думают, если подали эту заявку», – прокомментировал британский депутат Клайв Эффорд.
28 февраля FIFA и UEFA приняли решение не допускать российские сборные и клубы до международных соревнований, проводимых под эгидой организаций.