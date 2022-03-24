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Отберут медаль и призовые: наклеивший на форму букву Z гимнаст из России получит бан

rus.postimees.ee
Отберут медаль и призовые: наклеивший на форму букву Z гимнаст из России получит бан
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Иван Куляк (справа) и Илья Ковтун.
Иван Куляк (справа) и Илья Ковтун. Фото: Zorya Londonsk/Twitter

Международная федерация гимнастики (FIG) хочет дисквалифицировать россиянина Ивана Куляка на один год, сообщает Unian со ссылкой на ТАСС.

Информагентство цитирует слова тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко. 20-летний гимнаст за свое выступление в Катаре рискует также потерять бронзовую медаль и заработанные премиальные от организаторов турнира.

6 марта на этапе Кубка мира в Дохе Иван появился на церемонии награждения с буквой "Z", которая символизирует агрессию российских захватчиков.

Федерация уже возбудила дисциплинарное дело.

"Меня как руководителя делегации, тренера Игоря Калабушкина, который выводит, и самого Ивана, предложено дисквалифицировать сроком на год. Адвокаты, работающие с нами, надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе. Меня и Калабушкина также хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого", – сказала Родионенко.

Отметим, что победу на тех соревнованиях одержал украинский гимнаст Илья Ковтун.

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