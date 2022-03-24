Отберут медаль и призовые: наклеивший на форму букву Z гимнаст из России получит бан

Информагентство цитирует слова тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко. 20-летний гимнаст за свое выступление в Катаре рискует также потерять бронзовую медаль и заработанные премиальные от организаторов турнира.

"Меня как руководителя делегации, тренера Игоря Калабушкина, который выводит, и самого Ивана, предложено дисквалифицировать сроком на год. Адвокаты, работающие с нами, надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе. Меня и Калабушкина также хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого", – сказала Родионенко.