Международная федерация гимнастики (FIG) хочет дисквалифицировать россиянина Ивана Куляка на один год, сообщает Unian со ссылкой на ТАСС.
Отберут медаль и призовые: наклеивший на форму букву Z гимнаст из России получит бан
Информагентство цитирует слова тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко. 20-летний гимнаст за свое выступление в Катаре рискует также потерять бронзовую медаль и заработанные премиальные от организаторов турнира.
6 марта на этапе Кубка мира в Дохе Иван появился на церемонии награждения с буквой "Z", которая символизирует агрессию российских захватчиков.
Федерация уже возбудила дисциплинарное дело.
"Меня как руководителя делегации, тренера Игоря Калабушкина, который выводит, и самого Ивана, предложено дисквалифицировать сроком на год. Адвокаты, работающие с нами, надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе. Меня и Калабушкина также хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого", – сказала Родионенко.
Отметим, что победу на тех соревнованиях одержал украинский гимнаст Илья Ковтун.