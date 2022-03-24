Украинскую фигуристку исключили из сборной за поддержку сторонника Путина

Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию.

Об этом сообщил вице-президент Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) Даниль Амирханов.

"Федерация не увольняет и не исключает из состава сборной. Она предлагает Министерству молодежи и спорта, которое и принимает решение", – сказал Амирханов.

Напомним, что Шаботова лайкнула видео в Instagram Евгения Плющенко, в котором он поддержал преступные действия Путина. Вероятно, это и стало причиной вышеупомянутого решения.