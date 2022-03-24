Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию, сообщает Unian.
Украинскую фигуристку исключили из сборной за поддержку сторонника Путина
Украинскую фигуристку исключили из сборной за поддержку сторонника Путина
Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию.
Об этом сообщил вице-президент Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) Даниль Амирханов.
"Федерация не увольняет и не исключает из состава сборной. Она предлагает Министерству молодежи и спорта, которое и принимает решение", – сказал Амирханов.
Напомним, что Шаботова лайкнула видео в Instagram Евгения Плющенко, в котором он поддержал преступные действия Путина. Вероятно, это и стало причиной вышеупомянутого решения.
Шаботова до 2019 года выступала в составе сборной России. В этом году на Олимпиаде в Пекине, в составе команды Украины Шаботова выступила в вышиванке под мелодию "Щедрик".