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Украинскую фигуристку исключили из сборной за поддержку сторонника Путина

rus.postimees.ee
Украинскую фигуристку исключили из сборной за поддержку сторонника Путина
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Анастасия Шаботова.
Анастасия Шаботова. Фото: Walter G. Arce Sr./ZUMAPRESS.com

Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию, сообщает Unian

Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из состава национальной сборной по фигурному катанию.

Об этом сообщил вице-президент Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) Даниль Амирханов.

"Федерация не увольняет и не исключает из состава сборной. Она предлагает Министерству молодежи и спорта, которое и принимает решение", – сказал Амирханов.

Напомним, что Шаботова лайкнула видео в Instagram Евгения Плющенко, в котором он поддержал преступные действия Путина. Вероятно, это и стало причиной вышеупомянутого решения.

Шаботова до 2019 года выступала в составе сборной России. В этом году на Олимпиаде в Пекине, в составе команды Украины Шаботова выступила в вышиванке под мелодию "Щедрик".

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