Неожиданная тенденция ⟩ Несмотря на рост цен, жители Эстонии активно покупают большие квартиры

Доля маленьких квартир на рынке недвижимости Таллинна, Тарту и Пярну за десять лет уменьшилась. «Цифры не подтверждают предположение, что при всем росте цен на строительство и недвижимость люди предпочитают квартиры меньшего размера. Доля маленьких квартир до 40 квадратных метров в сделках с недвижимостью снизилась во всех трех городах, а доля средних квартир площадью 41-70 квадратных метров растет», – сказал член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Одной из причин Саксинг видит демографические процессы. «Помимо людей, которым около 20 лет, являющихся типичными молодыми взрослыми, живущими в одиночестве, в пирамиде населения зияет большая дыра. В то же время дети самого большого бэби-бума в новейшей истории находятся в возрасте около тридцати лет, то есть в возрасте создания семьи и платежеспособности», — отметил он.