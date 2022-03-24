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Неожиданная тенденция ⟩ Несмотря на рост, жители Эстонии активно покупают большие квартиры

rus.postimees.ee
Несмотря на рост, жители Эстонии активно покупают большие квартиры
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Жилой дом. Иллюстративное фото.
Жилой дом. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Несмотря на стремительный рост цен на недвижимость, жители Эстонии активно покупают большие квартиры, показывает анализ LVM Kinnisvara, пишет Postimees.

Доля маленьких квартир на рынке недвижимости Таллинна, Тарту и Пярну за десять лет уменьшилась. «Цифры не подтверждают предположение, что при всем росте цен на строительство и недвижимость люди предпочитают квартиры меньшего размера. Доля маленьких квартир до 40 квадратных метров в сделках с недвижимостью снизилась во всех трех городах, а доля средних квартир площадью 41-70 квадратных метров растет», – сказал член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Одной из причин Саксинг видит демографические процессы. «Помимо людей, которым около 20 лет, являющихся типичными молодыми взрослыми, живущими в одиночестве, в пирамиде населения зияет большая дыра. В то же время дети самого большого бэби-бума в новейшей истории находятся в возрасте около тридцати лет, то есть в возрасте создания семьи и платежеспособности», — отметил он.

Однако в Таллинне по районам наблюдаются и другие тенденции, например, в Хааберсти и Кесклинне доля средних квартир в статистике сделок также снижается, а доля больших квартир площадью более 70 квадратных метров увеличивается.

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