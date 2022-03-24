Воры быстро отреагировали на подорожание металла.

В Таллинне трое мужчин предприняли попытку кражи металла в пункте скупки металлолома. Охранник заметил по камерам, что на территории находятся двое посторонних мужчин в одежде с капюшоном и скрытыми лицами – они несли автомобильные диски к забору. Охранник выбежал из комнаты охраны – воры испугались и убежали с территории. Позже выяснилось, что на объекте находился и третий мужчина, который также скрылся с места происшествия. При осмотре периметра за пределами ограждения были найдены восемь автомобильных дисков – предположительно, злоумышленники намеревались увезти их на припаркованном неподалеку легковом автомобиле Mercedes. На место происшествия прибыла полиция с собакой, которая взяла след за пределами территории, но поймать подозреваемых не удалось.

«Ворам не удалось ничего унести, так что в данном случае ущерб причинен не был. Связь автомобиля с ворами расследует полиция», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Элва патрульный охранник позвонил в центр управления G4S и сообщил, что задержал вора металла. В 4:50 при проверке патрульный охранник заметил, что на объекте, на котором проходят работы по перестройке сооружения, кто-то крадет металл из находящегося на территории контейнера. Мужчина пытался погрузить металл в микроавтобус. Охранник задержал злоумышленника и вызвал полицию.