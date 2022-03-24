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Воры быстро отреагировали на подорожание металла

rus.postimees.ee
Воры быстро отреагировали на подорожание металла
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Воры быстро отреагировали на подорожание металла.
Воры быстро отреагировали на подорожание металла. Фото: AS G4S Eesti

В прошлом году случаев кражи металла было более чем в два раза больше, чем в предыдущем, и в этом году воры тоже быстро отреагировали на высокие цены на металл. В конце прошлой недели снова произошли попытки кражи автомобильных дисков и металлолома.

В Таллинне трое мужчин предприняли попытку кражи металла в пункте скупки металлолома. Охранник заметил по камерам, что на территории находятся двое посторонних мужчин в одежде с капюшоном и скрытыми лицами – они несли автомобильные диски к забору. Охранник выбежал из комнаты охраны – воры испугались и убежали с территории. Позже выяснилось, что на объекте находился и третий мужчина, который также скрылся с места происшествия. При осмотре периметра за пределами ограждения были найдены восемь автомобильных дисков – предположительно, злоумышленники намеревались увезти их на припаркованном неподалеку легковом автомобиле Mercedes. На место происшествия прибыла полиция с собакой, которая взяла след за пределами территории, но поймать подозреваемых не удалось.

«Ворам не удалось ничего унести, так что в данном случае ущерб причинен не был. Связь автомобиля с ворами расследует полиция», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Элва патрульный охранник позвонил в центр управления G4S и сообщил, что задержал вора металла. В 4:50 при проверке патрульный охранник заметил, что на объекте, на котором проходят работы по перестройке сооружения, кто-то крадет металл из находящегося на территории контейнера. Мужчина пытался погрузить металл в микроавтобус. Охранник задержал злоумышленника и вызвал полицию.

«Черные и цветные металлы подорожали в несколько раз. Кражи с объектов участились, на повестке дня снова стоят потери строительных материалов и обусловленный этим материальный ущерб, а также перенос сроков завершения строительства. Все, кто задействован в этом секторе – продавцы металла, посредники, производственные предприятия, скупщики, строители, – должны сейчас задуматься о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество», – сказал руководитель отдела охранных решений G4S Рамон Каю.

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