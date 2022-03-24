Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать небо

Он подчеркнул, что Альянс обязан не допустить обострения конфликта за пределами Украины, что повлечет еще больше страданий, смертей и разрушений.

"Объявление бесполетной зоны над Украиной будет означать, что мы должны это сделать. А ввести бесполетную зону означает, что мы должны атаковать противовоздушные системы в России, в Беларуси и в Украине, и также должны быть готовы сбивать российские самолеты. И тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям", - подчеркнул он.