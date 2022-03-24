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Меэлис Кубитс: к лету Украина должна стать членом Европейского союза

Меэлис Кубитс
, основатель Фонда культурного партнерства
Меэлис Кубитс: к лету Украина должна стать членом Европейского союза
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Меэлис Кубитс.
Меэлис Кубитс. Фото: Tairo Lutter

В нынешнее время комфорт, к которому мы, европейцы, так привыкли, стал одним из признаков эгоизма. Давайте же до конца оставаться эгоистами. Быстрое вступление Украины в Европейский союз в первую очередь нужно нам самим, гражданам ЕС, а уж только после этого – Украине. Время каких-то промежуточных форматов и сигналов прошло. Времени просто больше нет, пишет общественный деятель Меэлис Кубитс.

Удовлетворенность народов Европы и трусость власть имущих могут довольно неожиданно стать для нас источником дополнительной напряженности. Первый месяц крупномасштабной войны подтверждает, что по-хорошему с Европейским союзом не договориться. Безжизненные детские тела на улицах, миллионы беженцев самых уязвимых категорий и агрессор, который выдвигает все большие требования, не являются достаточными аргументами для принятия по-настоящему важных решений.

Люди, от которых зависит судьба ЕС, до сих пор не осознают своей исторической роли и ответственности перед Европой. А если нельзя по-хорошему, то нужно прибегать к другим методам, например, обрисовать ситуацию, в которой все мы окажемся через пять лет в том случае, если не отреагируем на вопрос членства Украины в ЕС здесь и сейчас. Звучит как угроза? Почему бы и нет…

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