В течение двух следующих лет эстонское государство хотело бы установить и при необходимости построить во всех городах подходящие места, где люди могли бы временно укрываться от бомбардировок, пишет Postimees.
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Государство по-прежнему не имеет представления, где жителям городов прятаться от бомб
Государство по-прежнему не имеет представления, где жителям городов прятаться от бомб
Если бы Россия сейчас начала бомбить Эстонию, население могло бы исходить только из рекомендаций Спасательного департамента: найти убежище под землей на подземной парковке, в подвале или в каменном здании с как можно меньшим количеством окон.