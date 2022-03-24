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Государство по-прежнему не имеет представления, где жителям городов прятаться от бомб

Хенри-Лаур Аллик
Государство по-прежнему не имеет представления, где жителям городов прятаться от бомб
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Старые бомбоубежища не годятся для длительного проживания.
Старые бомбоубежища не годятся для длительного проживания. Фото: Fotod: Sander Ilvest

В течение двух следующих лет эстонское государство хотело бы установить и при необходимости построить во всех городах подходящие места, где люди могли бы временно укрываться от бомбардировок, пишет Postimees.

Если бы Россия сейчас начала бомбить Эстонию, население могло бы исходить только из рекомендаций Спасательного департамента: найти убежище под землей на подземной парковке, в подвале или в каменном здании с как можно меньшим количеством окон.

События в Украине сделали актуальным вопрос об укрытии, который на государственном уровне долгое время не рассматривался. Война запустила государственные шестеренки.

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