19 коронасмертей: волна омикрон-штамма не уступает дельте в разрушительности

«Количество смертей, зарегистрированных за один день, является рекордным, но следует отметить, что в статистике могут быть и данные о тех, кто скончался в предыдущие дни», — пояснил руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Имре Каас. Он добавил, что количество смертей, опубликованное Департаментом здоровья, отражает количество смертей, зарегистрированных в течение дня, а не число людей, умерших в течение дня.

Данные показывают, что инфекция все же идет на спад, и департамент видит снижение потребности в стационарном лечении, но подчеркивает, что пандемия далека от завершения.

«Сегодня снова добавилось почти 100 новых госпитализаций, хотя общее количество больных Covid в больницах уменьшилось за счет количества пациентов, отправленных домой и переведенных в другие отделения. Также необходимо считаться с тем, что у многих людей в Эстонии начинает пропадать эффект от сделанной в прошлом году инъекции вакцины, и бустерная доза очень нужна для сохранения защиты», — добавил Каас.

Медицинский руководитель Департамента здоровья Урмас Суле пояснил, что десять смертей были действительно внесены в статистику задним числом из-за того, что у Нарвской больницы были небольшие проблемы с передачей данных. «Но и девять смертей, произошедших за прошлый сутки, — это все равно очень большое число», — признал Суле.

Он отметил, что средний возраст пациентов больниц за последние дни несколько снизился: с 72 до 71 года. Суле также сказал, что смертность снижается очень медленно. «У нас по-прежнему очень высокий уровень заболеваемости. А именно, когда в прошлом у нас было 1000 заболевших, это было головокружительно сумасшедшее число для всех. Однако в настоящее время 1000 — это, по ощущениям, просто рай», — описал Суле.

По его словам, в Эстонии очень долго может оставаться проблемой то, что в обществе есть люди с очень плохим здоровьем и они нуждаются в медицинской помощи, но если они обращаются в больницу, может оказаться, что у них в качестве сопутствующего заболевания обнаружен Covid.

«В этом есть два плохих момента: первый заключается в том, что человека изолируют от всех, а второй - что риск нового заболевания для больного организма гораздо выше. Такие люди попадают в систему здравоохранения, и мы обнаруживаем у них Covid, и такие пациенты задерживаются у нас надолго», — описал Суле.

Каковы сегодняшние прогнозы? «Я не могу загадывать наперед, что будет, например, в июне. Но сейчас имеется явная тенденция к снижению», — ответил Суле. Он отметил, что все врачи надеются, что наступление теплой погоды замедлит распространение болезни, и новые штаммы короны не появятся. «Предыдущий опыт показывает, что к лету ситуация должна разрядиться. К июню мы должны добиться стабилизации, чтобы большинство больниц также могли прекратить работу отделений Covid-19», — сказал Суле.