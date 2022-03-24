В нынешней, четвертой, волне коронавируса смертность от Covid-19 является очень высокой, пишет Postimees, напоминая, что за прошлые сутки скончались 19 человек с коронавирусом, 12 из которых не были вакцинированы.
19 коронасмертей: волна омикрон-штамма не уступает дельте в разрушительности
«Количество смертей, зарегистрированных за один день, является рекордным, но следует отметить, что в статистике могут быть и данные о тех, кто скончался в предыдущие дни», — пояснил руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Имре Каас. Он добавил, что количество смертей, опубликованное Департаментом здоровья, отражает количество смертей, зарегистрированных в течение дня, а не число людей, умерших в течение дня.
Данные показывают, что инфекция все же идет на спад, и департамент видит снижение потребности в стационарном лечении, но подчеркивает, что пандемия далека от завершения.
«Сегодня снова добавилось почти 100 новых госпитализаций, хотя общее количество больных Covid в больницах уменьшилось за счет количества пациентов, отправленных домой и переведенных в другие отделения. Также необходимо считаться с тем, что у многих людей в Эстонии начинает пропадать эффект от сделанной в прошлом году инъекции вакцины, и бустерная доза очень нужна для сохранения защиты», — добавил Каас.
Медицинский руководитель Департамента здоровья Урмас Суле пояснил, что десять смертей были действительно внесены в статистику задним числом из-за того, что у Нарвской больницы были небольшие проблемы с передачей данных. «Но и девять смертей, произошедших за прошлый сутки, — это все равно очень большое число», — признал Суле.
Он отметил, что средний возраст пациентов больниц за последние дни несколько снизился: с 72 до 71 года. Суле также сказал, что смертность снижается очень медленно. «У нас по-прежнему очень высокий уровень заболеваемости. А именно, когда в прошлом у нас было 1000 заболевших, это было головокружительно сумасшедшее число для всех. Однако в настоящее время 1000 — это, по ощущениям, просто рай», — описал Суле.
По его словам, в Эстонии очень долго может оставаться проблемой то, что в обществе есть люди с очень плохим здоровьем и они нуждаются в медицинской помощи, но если они обращаются в больницу, может оказаться, что у них в качестве сопутствующего заболевания обнаружен Covid.
«В этом есть два плохих момента: первый заключается в том, что человека изолируют от всех, а второй - что риск нового заболевания для больного организма гораздо выше. Такие люди попадают в систему здравоохранения, и мы обнаруживаем у них Covid, и такие пациенты задерживаются у нас надолго», — описал Суле.
Каковы сегодняшние прогнозы? «Я не могу загадывать наперед, что будет, например, в июне. Но сейчас имеется явная тенденция к снижению», — ответил Суле. Он отметил, что все врачи надеются, что наступление теплой погоды замедлит распространение болезни, и новые штаммы короны не появятся. «Предыдущий опыт показывает, что к лету ситуация должна разрядиться. К июню мы должны добиться стабилизации, чтобы большинство больниц также могли прекратить работу отделений Covid-19», — сказал Суле.
Член научного совета Маргус Варьяк сказал Postimees, что, к сожалению, в Эстонии слишком высокая смертность. «Но по графику прекрасно видно, что в то время, когда волна была на пике, количество смертей было выше. В этом смысле волна омикрона является такой же разрушительной, как и осенняя волна дельты», — сказал Варьяк.
Он добавил, что сейчас ситуация успокаивается. «К сожалению, смерти от омикрона все еще могут происходить», — добавил ученый.
Бывший руководитель научного совета и профессор вирусологии Ирья Лутсар объяснила, что, если посмотреть на ситуацию, то относительно количества инфицированных смертей сейчас меньше, чем в предыдущие волны.
«Однако по сравнению с предыдущими волнами смертность на миллион человек аналогична предыдущим волнам. В Дании, что интересно, прошлой осенью во время дельта-волны люди от ковида не умирали. Я объяснил бы это высоким уровнем вакцинации. Вакцины хорошо справлялись с дельта-штаммом вируса. К сожалению, у нас вакцинация была низкой», — пояснила Лутсар.
Она также заметила, что недельная общая смертность в последнее время имеет тенденцию к снижению. «Это еще не совсем средний десятилетний уровень, но движется к этому, — пояснила Лутсар. — Это говорит о том, что Covid-19 не так сильно влияет на общий уровень смертности, как прошлой весной».
Она также отметила, что 60 процентов госпитализаций связаны с положительным результатом ПЦР-теста, а не с тяжелым течением Covid. «Я точно не знаю, но некоторые из тех, кто умер, могли умереть не от Covid-19, а с Covid-19 или ПЦР-положительным результатом», — добавила она.
Однако, если мы посмотрим на коэффициент смертности, то весной прошлого года он была в пределах 1,2-1,4 процента, а осенью - уже в пределах 0,8-1,2 процента. В настоящее время он составляет 0,2 процента.
«Мне это говорит о более легком течении болезни, но случаев заболевания много. Это так называемый масс-эффект, о котором я упоминала в декабре, когда у нас начал появляться штамм омикрон. Если зараженных очень много, часть из них все равно умрет. При этом надо помнить, что если вирус циркулирует, то обязательно будут серьезные случаи заболевания и смерти», — пояснила Лутсар.
Профессор подчеркнула, что Covid-19 в настоящее время имеет явную тенденцию к снижению. «Есть много людей, которые были вакцинированы или переболели вирусом. В то же время есть ощущение, что если пожилой человек еще не привит, вирус до него доберется и там может быть печальный результат», — констатировала Лутсар.
«Чисто математически — если у нас более 500 человек в день и смертность составляет 0,2 процента, то в день умирает более одного человека», — добавила она.
Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета и бывший член научного совета, сказала Postimees, что основной причиной высокой смертности по-прежнему является высокий уровень инфицирования. «Смертность в процентном отношении к инфицированным действительно несколько снизилась. Но было очень неправильно думать, что омикрон всегда приносит всем заболевание в очень легкой форме», — сказала Фишер.