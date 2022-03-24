В дополнение к восьми магазинам, открытым в марте, ведущая европейская торговая сеть Lidl готова открыть в течение этого года еще три магазина в Эстонии.
Lidl расширяет сеть: в скором времени откроются еще три магазина
Так, по сообщению предприятия, близится к завершению строительство нового магазина в Йыхви, а также полным ходом идет строительство магазинов в Таллинне и Тарту.
Как сказала представитель Lidl в Эстонии Катрин Сеппель, эстонцы тепло встретили первые восемь магазинов, и это вселяет уверенность в то, что потребность в качественных и доступных продуктах питания велика.
Сеппель пообещала, что с открытием новых магазинов покупательские возможности эстонских потребителей еще больше увеличатся. "В нынешней постоянно меняющейся ситуации крайне важно, чтобы расходы людей на продукты питания и предметы первой необходимости находились под контролем", — добавила Сеппель.
По завершении строительства всех трех магазинов Lidl создаст новые стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места для местного населения. Везде, где Lidl строит, компания инвестирует в окружающие инфраструктурные проекты и окружающую среду, а также в развитие своих магазинов, передает предприятие в пресс-релизе.
Магазины Lidl построены экологически безопасным способом, и все здания имеют международный сертификат строительства EDGE. Здания энергоэффективны и используют только экологически чистую энергию. В магазинах имеются просторные торговые залы с высокими потолками и широкими проходами для удобного шоппинга. До всех магазинов Lidl легко добраться на общественном транспорте, велосипеде или автомобиле.