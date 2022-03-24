Lidl расширяет сеть: в скором времени откроются еще три магазина

Так, по сообщению предприятия, близится к завершению строительство нового магазина в Йыхви, а также полным ходом идет строительство магазинов в Таллинне и Тарту.

Как сказала представитель Lidl в Эстонии Катрин Сеппель, эстонцы тепло встретили первые восемь магазинов, и это вселяет уверенность в то, что потребность в качественных и доступных продуктах питания велика.

Сеппель пообещала, что с открытием новых магазинов покупательские возможности эстонских потребителей еще больше увеличатся. "В нынешней постоянно меняющейся ситуации крайне важно, чтобы расходы людей на продукты питания и предметы первой необходимости находились под контролем", — добавила Сеппель.

По завершении строительства всех трех магазинов Lidl создаст новые стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места для местного населения. Везде, где Lidl строит, компания инвестирует в окружающие инфраструктурные проекты и окружающую среду, а также в развитие своих магазинов, передает предприятие в пресс-релизе.