Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при условии предварительной выработки договоренностей между двумя странами. Об этом она заявила в интервью телеканалу CCTV.
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского
По ее словам, перед саммитом президентов стороны должны «согласиться с повесткой» и выработать «какой-то итоговый документ», пишет podrobnosti.ua.
«А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи?» — сказала Матвиенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться только после того, как на российско-украинских переговорах появятся договоренности.
В свою очередь президент Украины сообщил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с российским коллегой на первой же встрече.