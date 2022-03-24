Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского

По ее словам, перед саммитом президентов стороны должны «согласиться с повесткой» и выработать «какой-то итоговый документ», пишет podrobnosti.ua.

«А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи?» — сказала Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться только после того, как на российско-украинских переговорах появятся договоренности.