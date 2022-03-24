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Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского

rus.postimees.ee
Матвиенко назвала условие для встречи Путина и Зеленского
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Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко. Фото: SHAMIL ZHUMATOV

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при условии предварительной выработки договоренностей между двумя странами. Об этом она заявила в интервью телеканалу CCTV.

По ее словам, перед саммитом президентов стороны должны «согласиться с повесткой» и выработать «какой-то итоговый документ», пишет podrobnosti.ua.

«А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата — ради чего тогда проводить эти встречи?» — сказала Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться только после того, как на российско-украинских переговорах появятся договоренности.

В свою очередь президент Украины сообщил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с российским коллегой на первой же встрече.

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