На пресс-конференции, которая началась в 12 часов, выступили министр государственного управления Яак Ааб, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр внутренних дел Кристиан Яани, пишет Postimees.
Прямая трансляция и блог ⟩ Ааб: хочется, чтобы резко увеличилось число желающих вступить в Кайтселийт
Ааб: хочется, чтобы резко увеличилось число желающих вступить в Кайтселийт
На посвященном безопасности совещании правительство одобрило решение выделить на укрепление гособороны Эстонии дополнительные 476 миллионов евро, а на способность общества справляться с кризисной ситуацией - 86 миллионов евро. Принятое в четверг решение является частью дополнительного бюджета, обсуждение которого правительство продолжит на следующей неделе.
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