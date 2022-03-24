Прямая трансляция и блог ⟩ Пресс-конференция правительства с участием Ааба, Яани и Рийсало

На посвященном безопасности кабинетном совещании правительство одобрило решение выделить на укрепление гособороны Эстонии дополнительные 476 миллионов евро, а на способность общества справляться с кризисной ситуацией 86 миллионов евро. Принятое в четверг решение является частью дополнительного бюджета, обсуждение которого правительство продолжит на следующей неделе.