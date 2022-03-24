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Прямая трансляция и блог ⟩ Пресс-конференция правительства с участием Ааба, Яани и Рийсало

rus.postimees.ee
Пресс-конференция правительства с участием Ааба, Яани и Рийсало
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Яак Ааб.
Яак Ааб. Фото: Konstantin Sednev

На пресс-конференции, которая начнется в 12 часов, выступят министр государственного управления Яак Ааб, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр внутренних дел Кристиан Яани, пишет Postimees.

На посвященном безопасности кабинетном совещании правительство одобрило решение выделить на укрепление гособороны Эстонии дополнительные 476 миллионов евро, а на способность общества справляться с кризисной ситуацией 86 миллионов евро. Принятое в четверг решение является частью дополнительного бюджета, обсуждение которого правительство продолжит на следующей неделе.

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