На пресс-конференции, которая начнется в 12 часов, выступят министр государственного управления Яак Ааб, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр внутренних дел Кристиан Яани, пишет Postimees.
Прямая трансляция и блог ⟩ Пресс-конференция правительства с участием Ааба, Яани и Рийсало
Пресс-конференция правительства с участием Ааба, Яани и Рийсало
На посвященном безопасности кабинетном совещании правительство одобрило решение выделить на укрепление гособороны Эстонии дополнительные 476 миллионов евро, а на способность общества справляться с кризисной ситуацией 86 миллионов евро. Принятое в четверг решение является частью дополнительного бюджета, обсуждение которого правительство продолжит на следующей неделе.
Ключевые слова