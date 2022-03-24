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Кая Каллас — NY Times: Путин не должен даже думать о победе, иначе его аппетит вырастет

rus.postimees.ee
Кая Каллас — NY Times: Путин не должен даже думать о победе, иначе его аппетит вырастет
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Kenzo Tribouillard

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) подчеркнула в написанном для The New York Times мнении, что, вспоминая историю, НАТО и Европейскому союзу надо еще решительнее противостоять агрессии президента России Владимира Путина. По ее словам, жители Эстонии знают, что собой представляет происходящее в Украине.

По мнению Каллас, несмотря на то, что Европейский союз пообещал к концу года сократить импорт российской нефти на две трети, его можно и нужно сокращать еще больше. «Мы должны парализовать военную машину Кремля. Не только для того, чтобы прекратить кровопролитие и оккупацию Украины, но и для того, чтобы обезоружить Россию и предотвратить расширения путинской войны», - объяснила премьер-министр.

И хотя во время войны НАТО направило дополнительные боевые группы на восток, Каллас считает, что боеспособные войска должны постоянно находиться в Балтийском море, а также на суше и в воздухе: «Мы должны показать агрессору, что готовы себя защищать себя и если потребуется, то и сражаться». Премьер-министр также напомнила, что Эстония планирует увеличить оборонные расходы с прежних 2,3 до 2,5% от ВВП, но минимальный порог, которого придерживаются все союзники, независимо от месторасположения, должен составлять 2%».

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