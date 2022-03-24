Кая Каллас — NY Times: Путин не должен даже думать о победе, иначе его аппетит вырастет

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) подчеркнула в написанном для The New York Times мнении, что, вспоминая историю, НАТО и Европейскому союзу надо еще решительнее противостоять агрессии президента России Владимира Путина. По ее словам, жители Эстонии знают, что собой представляет происходящее в Украине.
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По мнению Каллас, несмотря на то, что Европейский союз пообещал к концу года сократить импорт российской нефти на две трети, его можно и нужно сокращать еще больше. «Мы должны парализовать военную машину Кремля. Не только для того, чтобы прекратить кровопролитие и оккупацию Украины, но и для того, чтобы обезоружить Россию и предотвратить расширения путинской войны», - объяснила премьер-министр.
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