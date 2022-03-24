Финансовые санкции из-за войны в Украине применялись в Эстонии уже 83 раза

Почти половина уведомлений о применении международных финансовых санкций поступила от банков. По сообщению бюро, другими уведомителями были преимущественно государственные учреждения, инвестиционные фонды и объединения, адвокаты, нотариусы и частные компании.

Законность применяемых мер бюро оценивает на ежедневной основе. На сегодняшний день подтверждена законность примерно половины применений санкций.

«Размер и содержание операций со временем будут увеличиваться в зависимости от того, как применяются новые финансовые санкции и как осуществляются меры контроля над ними. Известно, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций», — заявил глава бюро данных Матис Мяэкер.

По оценкам бюро, на сегодняшний день на законных основаниях наложены финансовые санкции на общую сумму почти 1,7 миллиона евро. Сюда добавляются услуги, денежная стоимость которых не может быть оценена, например, юридические услуги или договоры аренды. Случаи применения финансовых санкций в Эстонии обычно не превышают в денежном выражении 100 000 евро.

«Несколько лет назад кредитные учреждения проделали большую работу по критическому анализу своих клиентских портфелей и прекращению деловых отношений с клиентами-нерезидентами с высокой степенью риска. Это означает, что в случае с сегодняшними ограничительными мерами в отношении России и Беларуси ситуаций с применением финансовых санкций в Эстонии довольно немного, а суммы, связанные с транзакциями, в целом невелики. Эстония не кажется привлекательным местом, где олигархи и те, кто в настоящее время находится под санкциями, могли бы сохранить свои активы, которые теперь подлежат финансовым санкциям. Низкий уровень риска Эстонии отличается, например, от Латвии, где наряду с Чехией, Великобританией и Германией больше всего реальных бенефициаров российского происхождения», — пояснил Матис Мяэкер.

Вместе с санкциями, утвержденными 15 марта, Европейский Союз с 2014 года ввел ограничительные меры в отношении 62 компаний и 877 физических лиц, которые прямо или косвенно подрывали суверенитет или территориальную целостность Украины.