Спор мобильных операторов: Telia не признает потерю лидерства на рынке

«Не хочу портить позитивные новости конкуренту, но Telia продолжает удерживать позицию лидера рынка. На основании таких опросов нельзя делать окончательные выводы, так как результаты зависят от метода, использованного для опроса, выборки и того, как проводился опрос и как рассчитываются окончательные проценты», — прокомментировал руководитель отдела по работе с частными клиентами Telia Кристьян Вильманн.

По состоянию на конец прошлого года официальные цифры компаний, проходившие через годовые отчеты, были таковы, что количество абонентов мобильной связи Telia составляло 795 000 подключений без учена M2M (machine-to-machine). Результат Elisa составлял 650 000 без учета M2M и у Tele2 - 437 000.

Elisa объявила вчера, что, согласно широкомасштабному опросу, проведенному Turu-uuringud в начале этого года, у Elisa самое большое количество клиентов мобильной связи - она якобы охватывает 41% рынка абонентов.