За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4019 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1499. Скончались пять человек.
Коронавирус выявлен у 1499 жителей Эстонии, пятеро скончались
По состоянию на утро 24 марта в больницах находится 433 пациента с коронавирусом. Из них 181 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 107 человек, или 59% не были вакцинированы, а 74, или 41% прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,3 невакцинированных человека в день.
За сутки в больницах открыли 49 новых историй болезни, из которых в 23 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 23,7 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались пять человек с коронавирусом, трое из них не были вакцинированы: 83-летний мужчина, два 85-летних мужчины, 88-летний мужчина и 95-летний мужсина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 96 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 106 невакцинированных в день.
За сутки было введено 514 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 70 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 441 753 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,3%.