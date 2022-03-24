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В Кремле прокомментировали исчезновение Сергея Шойгу

Интерфакс/BNS
В Кремле прокомментировали исчезновение Сергея Шойгу
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Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу. Фото: SHAMIL ZHUMATOV

В Кремле опровергли сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у министра обороны Сергея Шойгу, а его отсутствие на публике объяснили вовлеченностью в командование "спецоперацией" на Украине.

"У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у Шойгу. "Обращайтесь в министерство обороны", - добавил он.

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