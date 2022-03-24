Международная федерация плавания возбудила дело в отношении олимпийского чемпиона из РФ

Как сообщается на официальном сайте организации, причиной данного решения стало участие российского пловца в концерте-митинге на стадионе "Лужники" в Москве.

"FINA решительно осуждает военное вторжение России в Украину. FINA также хотела бы подтвердить свою приверженность поддержке Федерации плавания, прыжков в воду и спортивного плавания Украины в процессе подготовки к предстоящим соревнованиям", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее с Евгением Рыловым расторг спонсорский контракт британский производитель экипировки для плавания Speedo.

"После его посещения стадиона "Лужники" в Москве в прошедшие выходные Speedo может подтвердить, что она немедленно прекратила спонсорство Евгения Рылова", - говорится в заявлении.