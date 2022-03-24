Введение фирмой Novatours дополнительной платы вызвало ряд вопросов

Вчера Novatours объявил о добавлении к своим поездкам платы для защиты от роста цен на топливо, пообещав гарантировать, что цены на поездки из стран Балтии не вырастут в этом году из-за более высоких цен на топливо. Плата составляет 11 евро 50 центов за пассажира.

«Изменение тарифа регулируется Законом о долговом праве, и для того чтобы туроператор увеличил тариф в связи с повышением цен на топливо после заключения турпакетного договора, такая возможность должна быть предусмотрена в договоре или типовых условиях», — сказала юрист отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Мерли Сийтан.

Должна быть возможность уменьшить сборы

Помимо повышения тарифа должна быть предусмотрена эквивалентная возможность снижения тарифа. Закон также регулирует, как и когда туроператор должен информировать пассажира о повышении платы за поездку.

«Пассажиры должны быть проинформированы о повышении тарифа на постоянном носителе, например по электронной почте, причем уведомление должно четко и доходчиво содержать причины и расчеты повышения тарифа. Пассажир должен быть уведомлен не позднее, чем за 20 дней до начала поездки», — сказала Сийтан.

Плата не может быть увеличена в последнюю минуту

Это означает, что если до пакетного тура осталось менее 20 дней, стоимость поездки не может быть увеличена. Также регламентировано, что при повышении тарифа более чем на 8% пассажир имеет право выбора: принять изменения или отказаться от договора пакетного тура. Если пассажир решит расторгнуть договор, туроператор должен возместить все платежи, произведенные за пакет.

По сообщению Novatours, плата для защиты от повышения цен на топливо распространяется как на новые, так и на ранее приобретенные бронирования.

Защита прав потребителей попросит объяснений Novatours

«В ситуации, когда туроператор не предусматривает возможности увеличения стоимости проезда договором или типовыми условиями, стоимость поездки не может быть увеличена, — подтвердила Сийтан. — То же самое относится и к ситуации, когда с туроператором отдельно согласовано, что это условие не применяется».