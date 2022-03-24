«Это идиотизм и безумие». Большунов лишился еще одного спонсора

На прошлой неделе Большунов вместе с другими россиянами пришел на московский стадион «Лужники» - там выразили поддержку президенту и отметили восьмую годовщину аннексии Крыма. Большунов пришел на мероприятие с олимпийской медалью на шее.

Как только появились первые фотографии, с Большуновым расторгла спонсорский контракт Kinetixx - фирма, занимающаяся лыжной экипировкой. Руководитель по маркетингу компании Хельмут Ханус сказал, что поступок Большунова был шокирующим.

«Это идиотизм и безумие, - прокомментировал Ханус. – У меня нет слов, чтобы это описать. Он продемонстрировал, что поддерживает Путина, это неприемлемо. Мы прекратили сотрудничество со спортсменом, чтобы дистанцироваться от этого».