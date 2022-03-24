С момента начала войны в Украине на Александра Большунова обрушилось огромное количество критики. Прежде всего, это связано с тем, что лыжник поддерживает президента РФ Владимира Путина, на котором лежит ответственность за вторжение в Украину.
«Это идиотизм и безумие». Большунов лишился еще одного спонсора
На прошлой неделе Большунов вместе с другими россиянами пришел на московский стадион «Лужники» - там выразили поддержку президенту и отметили восьмую годовщину аннексии Крыма. Большунов пришел на мероприятие с олимпийской медалью на шее.
Как только появились первые фотографии, с Большуновым расторгла спонсорский контракт Kinetixx - фирма, занимающаяся лыжной экипировкой. Руководитель по маркетингу компании Хельмут Ханус сказал, что поступок Большунова был шокирующим.
«Это идиотизм и безумие, - прокомментировал Ханус. – У меня нет слов, чтобы это описать. Он продемонстрировал, что поддерживает Путина, это неприемлемо. Мы прекратили сотрудничество со спортсменом, чтобы дистанцироваться от этого».
Немецкая фирма снабжала экипировкой множество российских спортсменов-зимников. В их числе были и лыжные гонщики, и двоеборцы, и биатлонисты. С началом войны все договоры были разорваны, но поначалу персональные контракты еще действовали. Теперь расторгнуты и они.