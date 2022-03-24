Суд оправдал доктора Матти Майметса

На прошедших в октябре судебных прениях окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кен Киудорф потребовал приговорить 65-летнего Майметса к одному году и шести месяцам тюрьмы условно. Присяжный адвокат Катрин Прюкк заявила, что Майметса следует полностью оправдать.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняла Майметса в получении взяток и нарушении ограничений деятельности в особо крупном размере. Майметс не признал себя виновным.

Клиника Тартуского университета несмотря на уголовное дело сохранила с Майметсом трудовые отношения.

Предварительное следствие провело бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

По словам окружного прокурора Кена Киудорфа, прокуратура оспорит обнародованное в четверг решение суда.

«Прокуратура, предъявив Матти Майметсу обвинение в нарушении ограничения деятельности, получении и требовании взяток, опиралась на собранные в ходе предварительного следствия доказательства», - сказал он.