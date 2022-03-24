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Суд оправдал доктора Матти Майметса

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Суд оправдал доктора Матти Майметса
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Матти Майметс.
Матти Майметс. Фото: Sille Annuk

В четверг Тартуский уездный суд оправдал врача Клиники Тартуского университета Матти Майметса, обвинявшегося в получении взяток и нарушении ограничений деятельности.

На прошедших в октябре судебных прениях окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кен Киудорф потребовал приговорить 65-летнего Майметса к одному году и шести месяцам тюрьмы условно. Присяжный адвокат Катрин Прюкк заявила, что Майметса следует полностью оправдать.

Лыунаская окружная прокуратура обвиняла Майметса в получении взяток и нарушении ограничений деятельности в особо крупном размере. Майметс не признал себя виновным.

Клиника Тартуского университета несмотря на уголовное дело сохранила с Майметсом трудовые отношения.

Предварительное следствие провело бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

По словам окружного прокурора Кена Киудорфа, прокуратура оспорит обнародованное в четверг решение суда.

«Прокуратура, предъявив Матти Майметсу обвинение в нарушении ограничения деятельности, получении и требовании взяток, опиралась на собранные в ходе предварительного следствия доказательства», - сказал он.

«В четверг Тартуский уездный суд пришел к заключению, что Майметс, когда участвовал в работе комиссии Министерства социальных дел и консилиуме врачей, не был, по оценке суда, должностным лицом. Прокуратура не согласна с этой правовой оценкой, поэтому мы подаем апелляцию в Тартуский окружной суд», - сказал Киудорф.

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