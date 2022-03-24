В четверг Тартуский уездный суд оправдал врача Клиники Тартуского университета Матти Майметса, обвинявшегося в получении взяток и нарушении ограничений деятельности.
Суд оправдал доктора Матти Майметса
На прошедших в октябре судебных прениях окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кен Киудорф потребовал приговорить 65-летнего Майметса к одному году и шести месяцам тюрьмы условно. Присяжный адвокат Катрин Прюкк заявила, что Майметса следует полностью оправдать.
Лыунаская окружная прокуратура обвиняла Майметса в получении взяток и нарушении ограничений деятельности в особо крупном размере. Майметс не признал себя виновным.
Клиника Тартуского университета несмотря на уголовное дело сохранила с Майметсом трудовые отношения.
Предварительное следствие провело бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.
По словам окружного прокурора Кена Киудорфа, прокуратура оспорит обнародованное в четверг решение суда.
«Прокуратура, предъявив Матти Майметсу обвинение в нарушении ограничения деятельности, получении и требовании взяток, опиралась на собранные в ходе предварительного следствия доказательства», - сказал он.
«В четверг Тартуский уездный суд пришел к заключению, что Майметс, когда участвовал в работе комиссии Министерства социальных дел и консилиуме врачей, не был, по оценке суда, должностным лицом. Прокуратура не согласна с этой правовой оценкой, поэтому мы подаем апелляцию в Тартуский окружной суд», - сказал Киудорф.