Renault останавливает производство в России

Это решение совет директоров Renault принял, исходя из необходимости придерживаться международных санкций, действующих в отношении России, сообщила пресс-служба концерна в среду, 23 марта.

Компания с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, где производятся такие модели автоконцерна, как Renault Kaptur, Renault Arkana и Dacia Duster.

Еще две модели - Renault Logan и Dacia Sandero - выпускаются на мощностях "АвтоВАЗа" в Тольятти. Об остановке деятельности дочерних предприятий в официальном заявлении речи пока не шло. Там сообщается, что Renault "рассматривает возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе", принимая во внимание сложившуюся ситуацию". Компания несет ответственность перед 45 тыс. сотрудниками на территории России, уточняют представители Renault. Ей принадлежит 68% акций АО "АвтоВАЗ", остальные 32% - у госкорпорации "Ростех".