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Канадская журналистка о ЧМ по фигурному катанию "Ни российских фигуристов, ни судей. Мне это нравится"

rus.postimees.ee
Канадская журналистка о ЧМ по фигурному катанию "Ни российских фигуристов, ни судей. Мне это нравится"
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Плачущая Камилла Валиева
Плачущая Камилла Валиева Фото: MANAN VATSYAYANA

Беверли Смит, канадская журналистка, специализирующаяся на спортивных темах, в том числе и фигурном катании написала в свойем «Триттере», что довольна отсутствием россиян на чемпионате мира по фигурному катанию. Соревнования начались 23 февраля во французском Монпелье.

Россияне пропускают международные соревнования из-за наложенных в связи с войной в Украине санкций.

"Мы не увидим тут тройных акселей, но какое же это было адекватное состязание (имеется в виду женский одиночный прокат - ред.), особенно в сравнениии с ужасной драмой на Олимпийских играх. Вздохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей. Мне это нравится. Это осуществилось не из-за спорта или решения мира фигурного катания. Это сделала война с Украиной", — написала Смит.

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