Канадская журналистка о ЧМ по фигурному катанию "Ни российских фигуристов, ни судей. Мне это нравится"

"Мы не увидим тут тройных акселей, но какое же это было адекватное состязание (имеется в виду женский одиночный прокат - ред.), особенно в сравнениии с ужасной драмой на Олимпийских играх. Вздохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей. Мне это нравится. Это осуществилось не из-за спорта или решения мира фигурного катания. Это сделала война с Украиной", — написала Смит.