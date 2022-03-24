Беверли Смит, канадская журналистка, специализирующаяся на спортивных темах, в том числе и фигурном катании написала в свойем «Триттере», что довольна отсутствием россиян на чемпионате мира по фигурному катанию. Соревнования начались 23 февраля во французском Монпелье.
Канадская журналистка о ЧМ по фигурному катанию "Ни российских фигуристов, ни судей. Мне это нравится"
Россияне пропускают международные соревнования из-за наложенных в связи с войной в Украине санкций.
"Мы не увидим тут тройных акселей, но какое же это было адекватное состязание (имеется в виду женский одиночный прокат - ред.), особенно в сравнениии с ужасной драмой на Олимпийских играх. Вздохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей. Мне это нравится. Это осуществилось не из-за спорта или решения мира фигурного катания. Это сделала война с Украиной", — написала Смит.
There were no triple Axels to be seen, but what a sane women's event this was, compared to the crazy drama at the Olympics. Sigh of relief: no Russian skaters or judges. Love it. It wasn't the skating or sport world that really made this happen: it was the war in Ukraine.— Beverley Smith (@BevSmithWrites) March 23, 2022